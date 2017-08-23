В Еврокомиссии не комментируют обсуждаемые в Великобритании планы выхода из-под юрисдикции Суда ЕС

В Европейской комиссии воздерживаются выражать позицию по "внутренним дебатам" Великобритании, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн в ответ на просьбу прокомментировать намерения Лондона выйти из-под юрисдикции Суда ЕС.
"Наша позиция остается очень ясной и прозрачной. Она не изменилась. Мы ожидаем ближайшего этапа переговоров (по Brexit - ИФ). Мы горячо надеемся продвинуться по трем основным разделам (финансовое урегулирование, права граждан, границы, включая Ирландию - ИФ), определенным Евросоюзом в составе 27 стран, которые должны быть прояснены в первую очередь", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
"Вопрос о том, как можно согласовать позиции соответствующих сторон, - это то, что должно быть решено в ходе переговоров этих сторон", - добавил А.Винтерштейн.
Он повторил, что не будет комментировать данную тему журналистам, так как "это как раз тема для переговорщиков".
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