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Дальнее зарубежье 23.08.2017 16:31

В Еврокомиссии не комментируют обсуждаемые в Великобритании планы выхода из-под юрисдикции Суда ЕС

В Европейской комиссии воздерживаются выражать позицию по "внутренним дебатам" Великобритании, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн в ответ на просьбу прокомментировать намерения Лондона выйти из-под юрисдикции Суда ЕС.

"Наша позиция остается очень ясной и прозрачной. Она не изменилась. Мы ожидаем ближайшего этапа переговоров (по Brexit - ИФ). Мы горячо надеемся продвинуться по трем основным разделам (финансовое урегулирование, права граждан, границы, включая Ирландию - ИФ), определенным Евросоюзом в составе 27 стран, которые должны быть прояснены в первую очередь", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Вопрос о том, как можно согласовать позиции соответствующих сторон, - это то, что должно быть решено в ходе переговоров этих сторон", - добавил А.Винтерштейн.

Он повторил, что не будет комментировать данную тему журналистам, так как "это как раз тема для переговорщиков".

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]