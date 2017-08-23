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СНГ 23.08.2017 18:32

Президент Молдавии выступил за сохранение в Приднестровье базы российских миротворцев

Президент Молдавии Игорь Додон считает успешной миротворческую миссию РФ в Приднестровье и заявляет о необходимости продления срока нахождения военной базы РФ на этой территории.

"Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывод которой возможен при политическом решении конфликта", - написал президент республики И.Додон на своей странице в Facebook.

Президент также напомнил правительству Молдавии, что урегулирование конфликта должно проходить через возобновление переговоров в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от ЕС и США).

"Рекомендуем правительству сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишинёвом, решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра", - добавил И.Додон.

Ранее в среду сообщалось, что Молдавия обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня ближайшего заседания 72-ой сессии Генассамблеи 12 сентября вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровского региона.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве иностранных дел и европейской интеграции, письмо в секретариат ООН направил постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]