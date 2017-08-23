Президент Молдавии выступил за сохранение в Приднестровье базы российских миротворцев

Президент Молдавии Игорь Додон считает успешной миротворческую миссию РФ в Приднестровье и заявляет о необходимости продления срока нахождения военной базы РФ на этой территории.
"Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывод которой возможен при политическом решении конфликта", - написал президент республики И.Додон на своей странице в Facebook.
Президент также напомнил правительству Молдавии, что урегулирование конфликта должно проходить через возобновление переговоров в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от ЕС и США).
"Рекомендуем правительству сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишинёвом, решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра", - добавил И.Додон.
Ранее в среду сообщалось, что Молдавия обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня ближайшего заседания 72-ой сессии Генассамблеи 12 сентября вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровского региона.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве иностранных дел и европейской интеграции, письмо в секретариат ООН направил постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару.
Президент Алиев утвердил структуру Аппарата правительства Азербайджана
Алиев уверен в дальнейшем укреплении азербайджано-украинских отношений
Портал Azexport.az фиксирует высокий спрос на хлопковое масло азербайджанского производства
ВБ презентовал третий проект «Азербайджанские сельские инвестиции»
Правоохранительные органы раскрыли тройное убийство, совершенное на юге Азербайджана
Американцы стали реже ходить в рестораны из-за повышения цен - NPD
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»