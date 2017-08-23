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Бизнес и законодательство 23.08.2017 15:34

Азербайджан в январе-июле увеличил ненефтяной экспорт на 29%

Азербайджан в январе-июле 2017 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $855 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-июле экспорт ненефтяной продукции составил $855 млн, экспорт осуществляли 1,333 тыс. компаний», - отмечает центр.

По данным Государственного таможенного комитета, в январе-июле 2016 года экспорт ненефтяной продукции составил $662,1 млн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт вырос на 29,1%.

По данным центра, в январе-июле 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($127,9 млн), золото ($60,7 млн), полиэтилен ($54,4 млн).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по экспорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($311 млн), Турция ($178 млн), Грузия ($78 млн), Швейцария ($77 млн) и Туркменистан ($38 млн).

В июле 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $117 млн, экспорт осуществляла 459 компаний. При этом в пятерку ведущих стран, в которую экспортировалась азербайджанская продукция, в июле вошли: Россия ($37 млн), Турция ($34 млн), Швейцария ($10 млн), Грузия ($9 млн) и Туркменистан ($5 млн).

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]