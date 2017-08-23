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СНГ 23.08.2017 17:14

Таджикских студентов и школьников будут отчислять за приезд на занятия за рулем

Школьникам и студентам Таджикистана под угрозой отчисления будет запрещено приезжать в образовательные учреждения, управляя механическими транспортными средствами.

Нижняя палата парламента Таджикистан на внеочередной сессии в среду в Душанбе одобрила соответствующие изменения и дополнения в ряд законов, предложенные президентом страны Эмомали Рахмоном.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте, в случае посещения школьниками и студентами на занятия за рулем автомобиля, они будут отчисляться из образовательных учреждений.

Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, представляя законопроект депутатам, отметил, что поправки призваны обеспечить социальную справедливость в системе образования и воспитания.

"Школы институты и все учебные учреждения республики предназначены для обучения и усвоения наук, а не являются местом саморекламы", - заявил министр.

Законопроект будет обсужден верхней палатой парламента 28 августа.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЧАЩИЕСЯ, ТРАНСПОРТ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]