Таджикских студентов и школьников будут отчислять за приезд на занятия за рулем

Школьникам и студентам Таджикистана под угрозой отчисления будет запрещено приезжать в образовательные учреждения, управляя механическими транспортными средствами.
Нижняя палата парламента Таджикистан на внеочередной сессии в среду в Душанбе одобрила соответствующие изменения и дополнения в ряд законов, предложенные президентом страны Эмомали Рахмоном.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте, в случае посещения школьниками и студентами на занятия за рулем автомобиля, они будут отчисляться из образовательных учреждений.
Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, представляя законопроект депутатам, отметил, что поправки призваны обеспечить социальную справедливость в системе образования и воспитания.
"Школы институты и все учебные учреждения республики предназначены для обучения и усвоения наук, а не являются местом саморекламы", - заявил министр.
Законопроект будет обсужден верхней палатой парламента 28 августа.
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