Таджикских студентов и школьников будут отчислять за приезд на занятия за рулем

Школьникам и студентам Таджикистана под угрозой отчисления будет запрещено приезжать в образовательные учреждения, управляя механическими транспортными средствами.

Нижняя палата парламента Таджикистан на внеочередной сессии в среду в Душанбе одобрила соответствующие изменения и дополнения в ряд законов, предложенные президентом страны Эмомали Рахмоном.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте, в случае посещения школьниками и студентами на занятия за рулем автомобиля, они будут отчисляться из образовательных учреждений.

Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, представляя законопроект депутатам, отметил, что поправки призваны обеспечить социальную справедливость в системе образования и воспитания.

"Школы институты и все учебные учреждения республики предназначены для обучения и усвоения наук, а не являются местом саморекламы", - заявил министр.

Законопроект будет обсужден верхней палатой парламента 28 августа.