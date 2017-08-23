Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-июле 2017г заказов на $264 млн

Азербайджанские производители получили в январе-июле 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $264,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
"На портал Azexport.az в январе поступили заказы на сумму $48 млн, феврале - $6,5 млн, марте - $27 млн, апреле - $29,9 млн, в мае – $19 млн, в июне – $62,3 млн, в июле – $71,6 млн", - говорится в данных центра.
По данным центра, 19% заказов, поступивших на портал, приходится на Россию, 7,8% - на Украину, 7,4% - Турцию, 4,8% - Саудовскую Аравию, 4,8% - США.
"При анализе заказов, поступивших в июле, выясняется, что на мировом рынке имеется спрос на очищенный фундук, вино, косметические средства, табак, грибы, детскую одежду, консервированную говядину, сухое молоко, мебель, куриные яйца, замороженную курятину, вишневый сок, ковры, очищенный хлопок, яблоки, сливочное масло, диагностическое оборудование для автомобилей, моторное масло, произведенные в Азербайджане", - отмечается в материалах центра.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
А.Ахундов
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