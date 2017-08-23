Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0003 RUR   0.0288 GBR   2.181 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 23° 33° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 21° 29°

СНГ 23.08.2017 17:28

Президент Узбекистана сменил вице-премьера, курирующего внешнюю торговлю и машиностроение

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева новым вице-премьером и одновременно председателем правления "Узагротехсаноатхолдинга" назначен Нодир Отажонов, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Н.Отажонов также возглавит комплекс кабинета министров по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

Ранее эту должность в правительстве занимал Улугбек Розукулов. Указом президента он снят с поста в связи с переходом на другую работу. Однако новое место его назначения не называется.

Н.Отажонов, 1967 года рождения, в 1993 году закончил Андижанский сельхозинститут, в 1999 году - Наманганский инженерно-педагогический институт, в 2000 году - Банковскую и финансовую академию. Он возглавлял лизинговую компанию "Узсельхозмашлизинг", а с 1993 по 2007 годы работал в системе Министерства финансов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


Похожие новости


И.о. президента Узбекистана назначил новых вице-премьера и министра образования

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]