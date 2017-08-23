Президент Узбекистана сменил вице-премьера, курирующего внешнюю торговлю и машиностроение

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева новым вице-премьером и одновременно председателем правления "Узагротехсаноатхолдинга" назначен Нодир Отажонов, сообщает в среду пресс-служба главы государства.
Н.Отажонов также возглавит комплекс кабинета министров по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.
Ранее эту должность в правительстве занимал Улугбек Розукулов. Указом президента он снят с поста в связи с переходом на другую работу. Однако новое место его назначения не называется.
Н.Отажонов, 1967 года рождения, в 1993 году закончил Андижанский сельхозинститут, в 1999 году - Наманганский инженерно-педагогический институт, в 2000 году - Банковскую и финансовую академию. Он возглавлял лизинговую компанию "Узсельхозмашлизинг", а с 1993 по 2007 годы работал в системе Министерства финансов.
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