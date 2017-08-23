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Дальнее зарубежье 23.08.2017 17:43

Евросоюз осуждает атаки против мирного населения в Йемене - представитель Могерини

Эскалация конфликта в Йемене все больше и больше беспокоит Евросоюз, число жертв чрезвычайно велико, и военные действия затрудняют гуманитарную помощь, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы осуждаем любые атаки против мирного населения и напоминаем о необходимости для всех сторон, в частности, также для коалиции под руководством Саудовской Аравии, уважать права гражданских лиц и международное право в целом в военной области и в том, что касается гуманитарных прав", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, комментируя воздушные удары коалиции, нанесенные по Сане 23 августа.

По ее словам, это относится и к вопросу пропорциональности действий и необходимых предосторожностей в ходе военных столкновений.

"У этого конфликта может быть только политическое решение", - повторила М.Коцьянчич позицию ЕС. Она напомнила призыв Брюсселя ко всем сторонам конфликта проявлять сдержанность, избегать насилия и провокаций и соблюдать международное право относительно защиты мирного населения и гражданских инфраструктур.

Представитель Ф.Могерини подчеркнула важность прекращения военных действий, которые мешают доставке гуманитарной помощи нуждающимся людям, а также возобновлению мирных переговоров. Для этого все стороны должны пойти на компромисс и взять на себя обязательства.

М.Коцьянчич также указала на то, что главы МИД стран ЕС регулярно обращаются к этой теме на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам.

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Тэги: ЕС, ЙЕМЕН, КОНФЛИКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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