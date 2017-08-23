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Регион 23.08.2017 18:03

Президент Грузии поблагодарил иностранных спасателей за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье

Президент Георгий Маргвелашвили, который в среду прибыл в зону природного пожара в Боржомском ущелье, выразил благодарность спасателям из Армении, Турции, Азербайджана и Белоруссии за помощь в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке.

"Мы увидели, сколько искренних друзей у Грузии, сколько искренних друзей у грузин - армяне, азербайджанцы, турки, белорусы. Позицию зафиксировали наши европейские и американские партнеры. В такой сложный момент это особенно радостно и важно. Большое спасибо всем нашим друзьям, которые так оперативно отозвались и оказали нам помощь", - сказал Г.Маргвелашвили.

По словам главы государства, иностранные и грузинские пожарные успешно борются с огнем и достигли значительного прогресса. "Исходя из ареала, интенсивные работы продолжаются. В эти минуты огонь фактически ликвидирован, однако требуется еще довольно много времени для обработки этой территории, и люди работают в 24-х часовом режиме, не покладая рук. Большое спасибо им еще раз", - заявил президент Грузии.

В настоящее время в тушении пожара задействованы шесть вертолетов и самолет. В борьбе с огнем участвуют 95 спасателей из Азербайджана и около 70 пожарных из Армении.

Накануне посол Грузии в США Ян Келли сообщил, что помощь в борьбе со стихийным бедствием готовы оказать и американские власти. В среду три страны Евросоза - Германия, Румыния и Греция предложили Грузии помощь в виде вертолетов.

Между тем парламент Грузии в среду на внеочередном заседании утвердил указ президента Г.Маргвелашвили об использовании военных с целью реагирования на чрезвычайную ситуацию, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Накануне с предложением использовать армию в тушении лесных пожаров к президенту Грузии обратился премьер-министр Георгий Квирикашвили.

С пожаром в Боржомском ущелье Грузии и его последствиями борются уже третьи сутки. По последним оценкам, площадь пожара составила десятки гектаров. Тушение огня затрудняют сложные метеоусловия - сильный ветер и доходящая до 40 градусов жара.

По прогнозу синоптиков, в Боржомском ущелье во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ, ПРЕЗИДЕНТ


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