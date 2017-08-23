Террористы из Каталонии целый год готовили масштабную террористическую атаку - газета

Террористы, убившие в результате двух терактов в Каталонии 15 человек, на протяжении года готовили масштабную террористическую атаку, пишет в среду газета "Паис".

Однако активно готовиться к преступлению они стали буквально за пару недель до теракта, отмечает издание.

Так, закупку материалов для создания взрывчатых веществ преступники произвели между 1 и 2 августа, пишет газета. При этом, где и как были закуплены многие материалы до сих пор неизвестно.

Ранее в среду стало известно, что полиции Каталонии удалось найти пояс смертника в доме в Альканаре, где произошел взрыв, и где, по версии следствия, террористы готовились к атаке. Полиция установила, что это не муляж.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.