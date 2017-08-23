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СНГ 23.08.2017 16:55

Около 30 человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом в Ростовской области

В результате дорожной аварии с участием рейсового автобуса и двух легковых машин в Егорлыкском районе Ростовской области пострадали 27 человек, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в среду в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"Трое из пострадавших - в тяжелом состоянии, несовершеннолетних среди них нет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также причины ДТП. Инспекторы ДПС восстановили движение на данном участке дороги.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщалось о том, что в ДТП пострадали около 20 человек.

Авария с участием рейсового автобуса, направляющегося из Ставрополя в Москву, произошла в Егорлыкском районе Ростовской области.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили "Дэу Матиз", "ВАЗ-2111" и автобус "Неоплан".

В результате дорожно-транспортного происшествия автобус опрокинулся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]