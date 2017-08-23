ВБ презентовал третий проект «Азербайджанские сельские инвестиции»

Всемирный банк (ВБ) на встрече в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в среду презентовал третий проект «Азербайджанские сельские инвестиции» (Azerbaijan Rural Investment Project - AzRIP), сообщает отдел по связям с общественностью министерства.

«Считаю, что третий проект «Азербайджанские сельские инвестиции» направлен на реализацию важных мероприятий в сфере повышения доходов сельского населения страны», - заявил на встрече министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Глава бакинского офиса банка Навид Хассан Нагви отметил особую роль проекта в общем развитии сельских районов страны. По его словам, проект поспособствует положительным изменениям на рынке труда и улучшит ситуацию с занятостью населения.

Представитель ВБ выразил уверенность в получении успешных результатов от реализации AzRIP.

Как сообщили ранее агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском офисе ВБ, основной целью проекта будет оказание помощи сельским жителям и общинам в расширении их деятельности, приносящей доход.

Как сообщалось ранее, ВБ в июне 2012 года утвердил выделение Азербайджану кредита в размере $30 млн на реализацию второго проекта AzRIP. Общая стоимость проекта оценивается в $53,6 млн, из которых $30 млн – кредит ВБ, еще $23,6 млн – доля Азербайджана.

В 2014 году ВБ выделил допкредит на сумму $50 млн на продолжение проекта. Целью проекта является улучшение доступа общин к сельской инфраструктуре и расширение экономической деятельности в сельской местности. В результате проекта около 1,5 млн. сельских жителей в Азербайджане будет иметь более широкий доступ к инфраструктуре и социальным услугам.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. ВБ до сих пор утвердил предоставление Азербайджану кредитов на сумму более $3 млрд на реализацию свыше 50 проектов.

Р.Бабаев