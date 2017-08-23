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Внешняя политика 23.08.2017 17:48

Алиев уверен в дальнейшем укреплении азербайджано-украинских отношений

Взаимное продуктивное сотрудничество является прочной опорой для развития межгосударственных отношений между Азербайджаном и Украиной, отмечает президент Ильхам Алиев.

«Традиционные связи дружбы между Азербайджаном и Украиной, взаимное продуктивное сотрудничество являются прочной опорой для развития межгосударственных отношений. Верю, что эти отношения будут развиваться и укрепляться в соответствии с интересами народов наших стран»,- отметил И.Алиев в поздравлении Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины.

И.Алиев в поздравлении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, пожелал украинскому народу процветания и благополучия.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, УКРАИНА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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