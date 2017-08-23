Алиев уверен в дальнейшем укреплении азербайджано-украинских отношений

Взаимное продуктивное сотрудничество является прочной опорой для развития межгосударственных отношений между Азербайджаном и Украиной, отмечает президент Ильхам Алиев.

«Традиционные связи дружбы между Азербайджаном и Украиной, взаимное продуктивное сотрудничество являются прочной опорой для развития межгосударственных отношений. Верю, что эти отношения будут развиваться и укрепляться в соответствии с интересами народов наших стран»,- отметил И.Алиев в поздравлении Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины.

И.Алиев в поздравлении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, пожелал украинскому народу процветания и благополучия.

Ф.Исазаде