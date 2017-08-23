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Дальнее зарубежье 23.08.2017 19:17

В Финляндии задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к теракту в Турку

В Финляндии задержаны еще два человека, подозреваемых в причастности к террористическому акту в городе Турку 18 августа.

"Есть причины подозревать двух мужчин в подготовке террористического акта", - сообщила в среду Центральная криминальная полиция.

Полиция не подтверждает их гражданство, так как мужчины сообщили о себе противоречивую информацию. Так, в документах Финляндии они числятся как алжирцы, а в документах Швеции как марокканцы.

Как сообщалось, главный фигурант дела Абдеррахман Мешках (Abderrahman Mechkah) подозревается в двух убийствах с террористическими целями и восьми покушениях на убийство. Еще троих мужчин подозревают в причастности к преступлениям.

Окружной суд Юго-Восточной Финляндии во вторник дал санкции на их арест. Еще один человек объявлен в международный розыск.

Согласно данным полиции, 18 августа А.Мешках зарезал в центре Турку ножом двух женщин и ранил шесть женщин и двух мужчин.

Он был ранен при задержании и находился в университетской больнице Турку. В среду А.Мешках будет переведен в тюремную больницу Хямеенлинна (Hameenlinna).

Полиция сообщила, что продолжает расследовать достоверность предъявленных главным фигурантом данных о своей личности, в том числе о его возрасте, имени и биографии.

Как сообщил портал телерадиовещания Yle, прибывший в 2016 году в Финляндии А.Мешках в центре по приему беженцев заявлял проживавшим там людям, что финны - неправоверные, пытался узнать, как можно присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Он рассказывал, что назвал представителям финских властей придуманное имя и возраст. Его настоящее имя и возраст неизвестны. Источники Yle предполагают, что на самом деле ему более 20 лет, а не 18, как он сообщал ранее.

Yle отмечает, что в центре по приему беженцев мужчина слушал радикальные проповеди через свой мобильный телефон. Одному из жителей центра он рассказал, что убил человека в Марокко, и что до приезда в Финляндию ездил по разным странам Европы и, в частности, продавал кокаин в Италии.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]