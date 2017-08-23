Президент Алиев утвердил структуру Аппарата правительства Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил своим указом структуру Аппарата кабинета министров республики, сообщает пресс-служба главы государства.
«Штат Аппарата кабмина составляет 200 человек (за исключением Управления делами)», - говорится в сообщении.
Согласно указу, кабинету министров необходимо утвердить количество работников Управделами Аппарата правительства и в случае необходимости создать отделы и сектора.
Также кабмину в течение месяца необходимо подготовить и представить главе государства проекты рабочего распорядка правительства, устава Кабмина, штатное расписание структурных подразделений.
Р.Бабаев
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