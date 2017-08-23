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Внутренняя политика 23.08.2017 17:54

Президент Алиев утвердил структуру Аппарата правительства Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил своим указом структуру Аппарата кабинета министров республики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Штат Аппарата кабмина составляет 200 человек (за исключением Управления делами)», - говорится в сообщении.

Согласно указу, кабинету министров необходимо утвердить количество работников Управделами Аппарата правительства и в случае необходимости создать отделы и сектора.

Также кабмину в течение месяца необходимо подготовить и представить главе государства проекты рабочего распорядка правительства, устава Кабмина, штатное расписание структурных подразделений.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, АППАРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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