Президент Алиев утвердил структуру Аппарата правительства Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил своим указом структуру Аппарата кабинета министров республики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Штат Аппарата кабмина составляет 200 человек (за исключением Управления делами)», - говорится в сообщении.

Согласно указу, кабинету министров необходимо утвердить количество работников Управделами Аппарата правительства и в случае необходимости создать отделы и сектора.

Также кабмину в течение месяца необходимо подготовить и представить главе государства проекты рабочего распорядка правительства, устава Кабмина, штатное расписание структурных подразделений.

Р.Бабаев