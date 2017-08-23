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Бизнес и законодательство 23.08.2017 18:29

Портал Azexport.az фиксирует высокий спрос на хлопковое масло азербайджанского производства

Заказы на азербайджанскую продукцию посредством портала Azexport.az демонстрируют высокий спрос на хлопковое масло из Азербайджана, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«Заказы из России, Турции, Кыргызстана, Афганистана, Таджикистана и других стран демонстрируют высокий спрос на хлопковое масло из Азербайджана», - говорится в сообщении центра.

Центр отмечает, что иностранные заказчики также выразили заинтересованность в закупке семян хлопчатника из Азербайджана.

«Однако местные производители хлопковых семян покрывают лишь малую часть внутреннего спроса, поэтому пока не могут отвечать на эти заказы. Однако Азербайджан имеет потенциал экспортировать семена хлопчатника в будущие годы», - говорится в сообщении.

Центр отмечает, что азербайджанские производители в январе-июле 2017 года получили посредством портала Azexport.az заказы на экспорт хлопка и продукции из него из более чем 15 стран.

«Азербайджан в январе-июле экспортировал хлопковое волокно на $26 млн и хлопковую пряжу на $9 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортированного хлопкового волокна вырос в 6,6 раза, сумма экспорта – в 8,3 раза», - говорится в данных центра.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХЛОПОК, ЭКСПОРТ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]