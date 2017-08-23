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Дальнее зарубежье 23.08.2017 19:35

США, думающие только о себе, не могут быть великими - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что Америка, сосредоточенная на себе, не может быть великой страной.

"Америка, которая ни о чем в мире не беспокоится, кроме себя, не будет великой или великолепной", - сказала А.Меркель, выступая в среду на конференции, организованной германским изданием "Хандельсблатт".

По ее словам, по этой причине она будет выступать за идеологию глобализации, согласно которой все, а не отдельные страны могут пользоваться имеющимися возможностями.

Отвечая на вопрос о том, будет ли ФРГ "автоматически на стороне американцев" в случае военного конфликта между США и КНДР, канцлер ответила: "Я скажу однозначно: нет. Я не вижу военного решения для Северной Кореи и считаю это абсолютно неправильным. Думаю, что дипломатические средства до сих пор не были полностью исчерпаны".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]