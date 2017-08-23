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Дальнее зарубежье 23.08.2017 19:43

В Ракке остаются около 2 тыс. террористов ИГ, большинство из них не сирийцы - спецпредставитель президента США

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с группировкой ИГ Бретт Макгурк заявил, что в сирийской Ракке до сих пор действуют примерно 2 тыс. террористов, сообщает сайт межарабского издания "Аль-Масдар".

"Согласно располагаемой нами информации, осталось где-то 2 тыс. боевиков ИГ, основная масса из них - иностранцы", - приводит его слова издание.

Он отметил, что в настоящий момент речь идет не только об освобождении Ракки, но и о преодолении последствий гуманитарного кризиса в регионе.

"Здесь нужны не только военные усилия. Мы также встречаемся с представителями местных советов и некоторыми главами кланов, которые очень тесно сотрудничают с нами в деле разгрома ИГ. У нас есть дипломаты на местах, и они работают над стабилизацией ситуации и по гуманитарным вопросам", - добавил Б.Макгурк.

Тем временем, как сообщает "Аль-Масдар", поддерживаемый США альянс оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС), костяк которых составляют курдские Отряды народной самообороны, взял под контроль старый город Ракки.

Издание отмечает, что районы Ракки, относящиеся к старому городу, считались наиболее укрепленными. ИГ в течение двух с половиной месяцев, пока СДС наступали на эти районы, безостановочно контратаковали бойцов оппозиции, однако в итоге ИГ оттеснили из старого города.

По данным "Аль-Масдара", в данный момент террористы ИГ удерживают северные и западные районы Ракки.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, ТЕРРОРИСТЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]