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Дальнее зарубежье 23.08.2017 19:59

Тегеран и Саудовская Аравия обменяются дипломатическими визитами - глава МИД Ирана

Делегации из Ирана и Саудовской Аравии обменяются дипломатическими визитами, сообщил в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Визы для обеих сторон уже сделаны. Мы ждем завершения финального этапа, чтобы дипломаты из двух стран смогли посетить свои посольства и консульства", - сказал Дж.Зариф в интервью иранскому агентству ИСНА.

По его словам, визиты состоятся после окончания хаджа в Мекку, который в этом году приходится на период с 30 августа по 4 сентября.

При этом Дж.Зариф подчеркнул, что "Иран всегда хотел хороших отношений с соседями".

"Однако мы полагаем, что политика Эр-Рияда в регионе деструктивна и даже наносит вред ему самому", - пояснил министр.

"Мы всегда подчеркивали, что мы готовы к диалогу с Саудовской Аравией для урегулирования кризиса в регионе, но мы учитываем, что Эр-Рияд, к сожалению, не делал этого и видит свой интерес в том, чтобы создавать напряжение в регионе", - отметил дипломат.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]