Тегеран и Саудовская Аравия обменяются дипломатическими визитами - глава МИД Ирана

Делегации из Ирана и Саудовской Аравии обменяются дипломатическими визитами, сообщил в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Визы для обеих сторон уже сделаны. Мы ждем завершения финального этапа, чтобы дипломаты из двух стран смогли посетить свои посольства и консульства", - сказал Дж.Зариф в интервью иранскому агентству ИСНА.

По его словам, визиты состоятся после окончания хаджа в Мекку, который в этом году приходится на период с 30 августа по 4 сентября.

При этом Дж.Зариф подчеркнул, что "Иран всегда хотел хороших отношений с соседями".

"Однако мы полагаем, что политика Эр-Рияда в регионе деструктивна и даже наносит вред ему самому", - пояснил министр.

"Мы всегда подчеркивали, что мы готовы к диалогу с Саудовской Аравией для урегулирования кризиса в регионе, но мы учитываем, что Эр-Рияд, к сожалению, не делал этого и видит свой интерес в том, чтобы создавать напряжение в регионе", - отметил дипломат.