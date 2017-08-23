Глава Пентагона прибыл в Киев

Делегация США во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом в среду вечером прибыла в Киев.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", самолет главы оборонного ведомства США Дж.Мэттиса приземлился в международном аэропорту "Борисполь".
У трапа главу Пентагона встречали представители посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович. После непродолжительного обмена приветствиями дипломаты и Дж.Мэттис сели в стоящие на взлетной полосе возле приземлившегося самолета автомобили и уехали из аэропорта.
Запланировано, что в четверг, 24 августа, глава Пентагона примет участие в параде по случаю Дня Независимости, после чего состоится его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко.
Кроме того, состоится встреча Дж.Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Как сообщалось, вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
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