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СНГ 23.08.2017 20:20

Глава Пентагона прибыл в Киев

Делегация США во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом в среду вечером прибыла в Киев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", самолет главы оборонного ведомства США Дж.Мэттиса приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

У трапа главу Пентагона встречали представители посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович. После непродолжительного обмена приветствиями дипломаты и Дж.Мэттис сели в стоящие на взлетной полосе возле приземлившегося самолета автомобили и уехали из аэропорта.

Запланировано, что в четверг, 24 августа, глава Пентагона примет участие в параде по случаю Дня Независимости, после чего состоится его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко.

Кроме того, состоится встреча Дж.Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Как сообщалось, вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

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Тэги: УКРАИНА, США, МЭТТИС, ПРИЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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