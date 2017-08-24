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СНГ 24.08.2017 15:46

Лавров 27 августа отправляется в Катар, Кувейт и ОАЭ обсуждать Сирию и кризис в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит на следующей неделе с визитом Катар, Кувейт и ОАЭ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"27-30 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершит рабочую поездку в государства Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и Государство Катар", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что на повестке дня предстоявших встреч - кризис в Персидском заливе, а также сирийское урегулирование.

По её словам, в Кувейте глава российского МИД будет принят эмиром этой страны Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом и проведёт переговоры со своим коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом.

В Абу-Даби запланированы беседы с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом аль-Нахайяном, а также советником по нацбезопасности и министром иностранных дел страны, сообщила она.

"В Дохе намечена встреча с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани, ожидаются также переговоры с главой внешнеполитического ведомства и госминистром по делам обороны", - сказала М.Захарова.

Она добавила, что на повестке дня предстоявших встреч - кризис в Персидском заливе, а также сирийское урегулирование.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЛВОСТОК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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