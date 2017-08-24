Лавров 27 августа отправляется в Катар, Кувейт и ОАЭ обсуждать Сирию и кризис в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит на следующей неделе с визитом Катар, Кувейт и ОАЭ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"27-30 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершит рабочую поездку в государства Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и Государство Катар", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что на повестке дня предстоявших встреч - кризис в Персидском заливе, а также сирийское урегулирование.
По её словам, в Кувейте глава российского МИД будет принят эмиром этой страны Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом и проведёт переговоры со своим коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом.
В Абу-Даби запланированы беседы с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом аль-Нахайяном, а также советником по нацбезопасности и министром иностранных дел страны, сообщила она.
"В Дохе намечена встреча с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани, ожидаются также переговоры с главой внешнеполитического ведомства и госминистром по делам обороны", - сказала М.Захарова.
Она добавила, что на повестке дня предстоявших встреч - кризис в Персидском заливе, а также сирийское урегулирование.
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