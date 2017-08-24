Казахстан выступает за расширение состава Совбеза ООН - глава МИД

Реформирование Совета безопасности ООН должно осуществляться на основе консенсуса и отвечать интересам всех стран-членов Организации, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Казахстан разделяет мнение большинства стран - членов ООН о том, что в своем нынешнем виде Совбез больше не отражает реалии нашего мира. Мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на всю сложность согласования различных позиций, существует общее понимание того, что, какой бы ни стала новая конфигурация Совета безопасности, он должен работать активно и эффективно, выполняя задачи, возложенные на него Уставом ООН и неся главную ответственность за международный мир и безопасность", - сказал К.Абдрахманов в интервью газете "Казахстанская правда".
При этом, отметил он, реформа должна осуществляться на основе консенсуса и отвечать требованиям всех стран - членов Организации.
"Поэтому Казахстан выступает за необходимость системного и всеобъемлющего подхода к реформированию Совбеза, заключающегося в расширении количественного и качественного состава совета, в совершенствовании его рабочих методов, укреплении взаимосвязи между Генеральной Ассамблеей и СБ", - сказал глава МИД.
Такие меры, по его мнению, позволили бы повысить прозрачность работы Совбеза, повысить эффективность его решений, основанных на учете интересов и чаяний заинтересованных регионов мира.
"В то же время, не скроешь того факта, что в решающей степени прогресс в переговорах по реформе СБ и ООН в целом зависит от интересов пятерки постоянных членов СБ, для которых важно держать инициативу в своих руках", - добавил министр.
Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который последовательно проводит реформы, направленные на повышение эффективности Организации - в области менеджмента, развития, архитектуры мира и безопасности.
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