Узбекистан просит арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России - Генпрокуратура РФ

Генеральная прокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость дочери первого президента этого государства Ислама Каримова - Гульнары Каримовой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в четверг.
"В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Г.Каримовой, в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что запрос находится на рассмотрении.
"По сообщению узбекской стороны информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной", - добавили в пресс-службе.
В конце июля Генпрокуратура Узбекистана сообщила об обвинении Г.Каримовой в содействии преступной деятельности организованной группы, активы которой на сумму более $1,3 млрд были обнаружены в ряде стран.
"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков", - говорилось в сообщении.
Активы преступной группы были обнаружены, в частности, "на территории России - денежные средства 6 млн долларов США, в г.Москве - пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и 8 квартир, в г.Ялте - гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн. долларов США". Среди других стран, где были обнаружены активы, в сообщении фигурируют: Швейцария - денежные средства 777,8 млн. долларов США и виллы в г.Колони стоимостью 18,5 млн. франков; Франция - в г.Париже - квартиры и замок "Шато де Грусси", в г.Сантропе - виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро.
"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.
Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК
Президент Алиев считает успех «Карабаха» победой государства и азербайджанской молодежи
МИД Армении не видит ничего нового в заявлениях американского посредника по Карабаху
Курс манат/доллар на 25 августа - 1,7009 AZN/$1
Каспар остановил на ремонт буксирно-снабженческое судно "Андога"
Общее собрание акционеров VTB Bank (Azerbaijan) пройдет 21 сентября
Трамп опубликовал коллаж, доказывающий, что он затмил Обаму
McDonald`s обещает снизить содержание антибиотиков в курятине по всему миру с 2018 г
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов футбольному клубу «Карабах»
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»