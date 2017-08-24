Узбекистан просит арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России - Генпрокуратура РФ

Генеральная прокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость дочери первого президента этого государства Ислама Каримова - Гульнары Каримовой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в четверг.

"В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Г.Каримовой, в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что запрос находится на рассмотрении.

"По сообщению узбекской стороны информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной", - добавили в пресс-службе.

В конце июля Генпрокуратура Узбекистана сообщила об обвинении Г.Каримовой в содействии преступной деятельности организованной группы, активы которой на сумму более $1,3 млрд были обнаружены в ряде стран.

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков", - говорилось в сообщении.

Активы преступной группы были обнаружены, в частности, "на территории России - денежные средства 6 млн долларов США, в г.Москве - пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и 8 квартир, в г.Ялте - гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн. долларов США". Среди других стран, где были обнаружены активы, в сообщении фигурируют: Швейцария - денежные средства 777,8 млн. долларов США и виллы в г.Колони стоимостью 18,5 млн. франков; Франция - в г.Париже - квартиры и замок "Шато де Грусси", в г.Сантропе - виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро.

"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.