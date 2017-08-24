США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Вашингтоне рассматривается вопрос предоставления Украине летального оружия.

"Если говорить об оборонительном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос", - сказал глава Пентагона журналистам после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

"Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить", - подчеркнул Дж.Мэттис.