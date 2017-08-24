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СНГ 24.08.2017 16:30

США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Вашингтоне рассматривается вопрос предоставления Украине летального оружия.

"Если говорить об оборонительном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос", - сказал глава Пентагона журналистам после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

"Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить", - подчеркнул Дж.Мэттис.

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Тэги: УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]