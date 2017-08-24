В Белоруссии изменили методику расчета объема потребления алкогольных напитков, исключив из неё выпитый туристами алкоголь.

Соответствующее решение содержится в постановлении Национального статистического комитета (Белстат) N97.

Согласно документу, основным нововведением станет исключение из объема потребленного в стране алкоголя, выпитого туристами.

"При расчете объема потребления алкогольных напитков в натуральном выражении осуществляется экспертная оценка объема туристического потребления алкогольных напитков, относящегося к въездному туризму, рассчитанного в соответствии с международными рекомендациями в области статистики туризма, величина которого исключается из объема потребления алкогольных напитков в натуральном выражении", - сказано в постановлении.

Таким образом, формально обновленные данные статистики по потреблению алкоголя в стране на душу населения будут меньше.

При этом, согласно документу, по обновленной методике будут представлены данные в том числе и за прошедший 2016 год.

В начале августа Белстат обнародовал статистику потребления алкоголя в Белоруссии. Исходя из данных Белстата, 80,7% населения Белоруссии "по традиции отмечают праздник со спиртным". По информации на начало 2017 года, крепкие алкогольные напитки употребляли 44,5% населения (66,8% мужчин и 25,9% женщин), слабые (кроме пива) - 47,6% (32,5% и 60,2% соответственно). Пиво пило 31,1% населения, в том числе 49% мужчин и 16,3% женщин. Трезвый образ жизни вели 28,4% женщин и 17,5% мужчин.

Согласно обнародованным в мае этого года данным Всемирной организации здравоохранения, Белоруссия занимает второе место в мире после Литвы по потреблению алкоголя. В Литве после этого повысили акцизы на алкоголь, а также решили с 2018 года поднять с 18-и до 20-и лет возраст, с которого разрешено покупать и потреблять спиртные напитки.