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СНГ 24.08.2017 17:14

Байден и Олланд получили украинские ордена

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении иностранных граждан.

Ордена Свободы удостоены бывший вице-президент США Джозеф Байден, бывший президент Германии Йоахим Вильгельм Гаук и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Орденами Ярослава Мудрого награждены экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс и председатель Бундестага Норберт Ламмерт.

Кроме того, ряд иностранных граждан удостоены ордена "За заслуги" III степени, ордена княгини Ольги III степени, знака отличия президента - Креста Ивана Мазепы, медали "За труд и доблесть".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ИНОСТРАНЦЫ, НАГРАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]