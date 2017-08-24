Байден и Олланд получили украинские ордена

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении иностранных граждан.

Ордена Свободы удостоены бывший вице-президент США Джозеф Байден, бывший президент Германии Йоахим Вильгельм Гаук и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Орденами Ярослава Мудрого награждены экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс и председатель Бундестага Норберт Ламмерт.

Кроме того, ряд иностранных граждан удостоены ордена "За заслуги" III степени, ордена княгини Ольги III степени, знака отличия президента - Креста Ивана Мазепы, медали "За труд и доблесть".