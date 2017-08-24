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ТЭК 24.08.2017 15:18

Агентство Moody`s понизило рейтинги SOCAR, прогноз – стабильный

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в четверг понизило корпоративный семейный рейтинг компании SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) до Ba2 с Ba1. Прогноз по рейтингам компании – «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство также понизило рейтинг вероятности дефолта компании до Ba2-PD с Ba1-PD, рейтинг приоритетных необеспеченных бумаг компании – до Ba2 с Ba1. Кроме того, Moody`s ухудшило базовую кредитную оценку SOCAR до b1 с ba3.

Таким образом, агентство завершило пересмотр рейтингов компании, начатый 23 мая текущего года.

«Наше решение о понижении рейтингов SOCAR последовало за недавним понижением суверенного рейтинга Азербайджана, к которому привязаны рейтинги компании. Оно также связано с ослаблением кредитного профиля компании на фоне растущего долга и повышенных капитальных расходов. Тем не менее, рейтинги компании SOCAR, которые находятся на одном уровне с суверенным рейтингом, подкрепляются статусом стопроцентного государственного предприятия, стратегически важного для страны, с высоким уровнем государственной поддержки», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что корпоративный семейный рейтинг SOCAR на уровне Ba2 учитывает ключевую роль компании в национальной экономике Азербайджана, готовность правительства оказать финансовую поддержку компании, прогноз по стабильной добыче нефти и газа SOCAR в 2017-18 годах, надежный профиль ликвидности, подкрепленный значительными остатками денежных средств и удобным сроком погашения долга.

«Рейтинг также отражает консервативный взгляд Moody`s на потенциальные проблемы компании в поддержании стабильного производства в долгосрочной перспективе, расширяющиеся торговые операции компании, которые отрицательно влияют на ее операционный денежный поток и кредитное плечо, чувствительность показателей компании к ценам на нефть и обменному курсу местной валюты, которые, вероятно, останутся неустойчивыми в течение следующих 12-18 месяцев», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, агентство Moody`s 18 августа снизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана до «Ва2» с «Ba1».

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, MOODY`S, SOCAR, ПОНИЖЕНИЕ


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