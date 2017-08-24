Число жертв тайфуна в Китае возросло до 16 человек

Число жертв мощнейшего тайфуна, ударившего накануне по южной части Китая, выросло до 16 человек после возникновения наводнения в Макао, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс".
Ранее сообщалось о 12 погибших, и почти 300 получивших различные травмы.
"Это большая беда, потери высоки, многие здания требуют ремонта", - заявил представитель законодательного совета Макао Жозе Перейра Коутинью.
По его словам, наиболее сильно от наводнения пострадали старые части города.
"Люди просто плыли, звали на помощь. Не было лодок, вода пришла совершенно неожиданно", - добавил он, отметив, что городские власти отреагировали на произошедшее очень медленно и непрофессионально.
Кроме того, в городе до сих пор отмечаются большие проблемы с электричеством, водоснабжением и мобильной связью.
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