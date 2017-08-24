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ТЭК 24.08.2017 15:35

Нефть слабо дешевеет после роста накануне, Brent торгуется у $52,35 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в четверг после существенного роста в среду на данных о сокращении запасов топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:14 подешевели на $0,22 (0,42%) - до $52,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,24 (0,5%) - до $48,17 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, до минимума с января 2016 года, а запасы бензина сократились на 1,22 млн баррелей, упав впервые за три недели.

В то же время негативным фактором для рынка стало продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с.

Кроме того, участники нефтяного рынка следят за развитием ситуации в Ливии. Как сообщалось, накануне был открыт нефтепровод, соединяющий крупнейшее в стране месторождение аш-Шарара и экспортный терминал Zawiya. Однако источники на условиях анонимности отмечают, что нефть по нему так и не начала поступать, поскольку работы на месторождении пока не возобновлены.

Также инвесторы готовятся к урагану Харви, который может стать первым ураганом в Техасе с 2008 года. Из-за ухудшения погоды работники ряда нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе были эвакуированы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]