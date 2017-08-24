Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов футбольному клубу «Карабах»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов футбольной команде «Карабах» в связи с выходом клуба в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает сайт главы государства.

Средства выделены из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете 2017 года.

Р.Бабаев