McDonald`s обещает снизить содержание антибиотиков в курятине по всему миру с 2018 г

Американская McDonald`s Corp., которой принадлежит одна из крупнейших в мире сетей заведений быстрого питания, пообещала сократить использование антибиотиков, применяемых для лечения людей, в курятине по всему миру в несколько этапов, говорится в сообщении компании.

В первую очередь, изменения затронут Бразилию, Канаду, Южную Корею, Японию. В США McDonald`s еще в 2015 году намеревалась в течение двух лет отказаться от курятины с антибиотиками.

McDonald`s потребовала, чтобы поставщики мяса птицы поэтапно прекратили откармливать бройлеров с использованием препаратов, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет "высокоприоритетными антимикробными средствами, имеющими критическое значение" (HPCIA).

В Европе компания продолжит использовать антибиотик колистин, но к концу 2019 года его употребление в птицеводстве будет прекращено, и программа будет расширена на Австралию и Россию.

К январю 2027 года McDonald`s рассчитывает полностью отказаться от курятины с антибиотиками HPCIA на всех рынках, участвующих в программе.

Кроме того, компания работает над сокращением содержания антибиотиков в говядине, молоке и молочной продукции, свинине, а также куриных яйцах.

Сеть McDonald`s объединяет свыше 37 тыс. ресторанов более чем в 100 странах и обслуживает свыше 70 млн клиентов каждый день.