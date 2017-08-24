Турция придерживается обязательств по соглашению с ЕС о контроле миграции, приток нелегалов резко сократился - Еврокомиссия

Евросоюз внимательно отслеживает миграционные потоки из Турции в Грецию и отмечает их существенное сокращение, заявила официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст.

"Миграционные потоки всегда колеблются с течением времени. Соглашение с Турцией способствовало очень значительному сокращению миграционных потоков. Мы можем констатировать их уменьшение на 97% по отношению к периоду, предшествовавшему соглашению, и они остаются очень слабыми, даже если и было отмечено некоторое увеличение в последнее время", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, Евросоюз продолжает внимательно наблюдать за ситуацией и тем, чтобы все аспекты декларации ЕС-Турция полностью выполнялись обеими сторонами.

На вопрос, не свидетельствует ли некоторый рост потоков мигрантов из Турции в Грецию через Эгейское море, а также и по суше, о том, что Анкара начала отступать от соглашения с Евросоюзом по контролю за миграцией, Т.Эрнст ответила, что на данный момент нет никакой информации о таких шагах. "Мы не можем сделать такое заключение", - отметила она.