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Регион 24.08.2017 17:26

Турция придерживается обязательств по соглашению с ЕС о контроле миграции, приток нелегалов резко сократился - Еврокомиссия

Евросоюз внимательно отслеживает миграционные потоки из Турции в Грецию и отмечает их существенное сокращение, заявила официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст.

"Миграционные потоки всегда колеблются с течением времени. Соглашение с Турцией способствовало очень значительному сокращению миграционных потоков. Мы можем констатировать их уменьшение на 97% по отношению к периоду, предшествовавшему соглашению, и они остаются очень слабыми, даже если и было отмечено некоторое увеличение в последнее время", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, Евросоюз продолжает внимательно наблюдать за ситуацией и тем, чтобы все аспекты декларации ЕС-Турция полностью выполнялись обеими сторонами.

На вопрос, не свидетельствует ли некоторый рост потоков мигрантов из Турции в Грецию через Эгейское море, а также и по суше, о том, что Анкара начала отступать от соглашения с Евросоюзом по контролю за миграцией, Т.Эрнст ответила, что на данный момент нет никакой информации о таких шагах. "Мы не можем сделать такое заключение", - отметила она.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, МИГРАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]