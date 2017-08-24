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СНГ 24.08.2017 17:47

В Белоруссии готовятся проекты законов об ограничении доступа к деструктивной информации в Интернете - Лукашенко

Президент Белоруссии выступил за жесткое ограничение деструктивной информации в Интернете и сообщил, что в стране готовятся соответствующие законопроекты, передает пресс-служба главы государства в четверг.

"Нам надо обратить на это внимание. И правоохранительные органы, и не только. Мы сейчас готовим ряд законопроектов, направленных именно на это. Не в том, чтобы где-то закрыть интернет, какие-то даже сайты и ресурсы "пятой колонны". Нет, пусть пишут. Люди разберутся. Но вот этот деструктив - суициды и прочее", - заявил А.Лукашенко, выступая на пленарном заседании Республиканского педагогического совета в Минске.

"Россияне уже приняли ряд решений. Спохватились, но очень поздно. Вот нам бы этот момент не упустить. Надо очень жестко в этом плане поступить", - продолжил президент.

Он добавил, что раньше американцы впереди планеты всей бежали, упрекали всех и вся в контроле Интернета.

"А сегодня Дональд Трамп сам пришел к этому и понимает, что нельзя дальше эту вольницу распускать. Нам надо принимать решения, ибо опоздаем", - заявил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНТЕРНЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]