В Белоруссии готовятся проекты законов об ограничении доступа к деструктивной информации в Интернете - Лукашенко

Президент Белоруссии выступил за жесткое ограничение деструктивной информации в Интернете и сообщил, что в стране готовятся соответствующие законопроекты, передает пресс-служба главы государства в четверг.

"Нам надо обратить на это внимание. И правоохранительные органы, и не только. Мы сейчас готовим ряд законопроектов, направленных именно на это. Не в том, чтобы где-то закрыть интернет, какие-то даже сайты и ресурсы "пятой колонны". Нет, пусть пишут. Люди разберутся. Но вот этот деструктив - суициды и прочее", - заявил А.Лукашенко, выступая на пленарном заседании Республиканского педагогического совета в Минске.

"Россияне уже приняли ряд решений. Спохватились, но очень поздно. Вот нам бы этот момент не упустить. Надо очень жестко в этом плане поступить", - продолжил президент.

Он добавил, что раньше американцы впереди планеты всей бежали, упрекали всех и вся в контроле Интернета.

"А сегодня Дональд Трамп сам пришел к этому и понимает, что нельзя дальше эту вольницу распускать. Нам надо принимать решения, ибо опоздаем", - заявил А.Лукашенко.