Заключенные мадридской тюрьмы грозятся линчевать одного из причастных к терактам в Барселоне

Заключенные испанской тюрьмы Сото-дель-Реаль, куда был отправлен один из подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии Дрисс Укабир, пригрозили устроить над ним самосуд, пишет в четверг газета "Паис".

"Мы тебя распорем, когда ты выйдешь во двор", - кричали арестанты Д.Укабиру, когда того доставили в место заключения.

Д.Укабир в связи со многими угрозами попросил защиты у правоохранительных органов, отмечает газета. Известно, что его поместили в одиночную камеру.

"Паис" отмечает, что по прибытии в тюрьму Д.Укабир выглядел "неряшливо, в одежде пятидневной давности и крайне испуганным".

Тюрьма Сото-дель-Реаль находится в 38 км к северу от Мадрида.

Д.Укабир решением суда был помещен под арест.

Ему вменяют в вину вступление в террористическую группировку, убийство и причинение вреда здоровью.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения. 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.