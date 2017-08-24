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Дальнее зарубежье 24.08.2017 17:58

Заключенные мадридской тюрьмы грозятся линчевать одного из причастных к терактам в Барселоне

Заключенные испанской тюрьмы Сото-дель-Реаль, куда был отправлен один из подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии Дрисс Укабир, пригрозили устроить над ним самосуд, пишет в четверг газета "Паис".

"Мы тебя распорем, когда ты выйдешь во двор", - кричали арестанты Д.Укабиру, когда того доставили в место заключения.

Д.Укабир в связи со многими угрозами попросил защиты у правоохранительных органов, отмечает газета. Известно, что его поместили в одиночную камеру.

"Паис" отмечает, что по прибытии в тюрьму Д.Укабир выглядел "неряшливо, в одежде пятидневной давности и крайне испуганным".

Тюрьма Сото-дель-Реаль находится в 38 км к северу от Мадрида.

Д.Укабир решением суда был помещен под арест.

Ему вменяют в вину вступление в террористическую группировку, убийство и причинение вреда здоровью.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения. 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДЗРЕВАЕМЫЙ, САМОСУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]