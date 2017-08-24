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Дальнее зарубежье 24.08.2017 16:19

Контроль на внешних границах Шенгенской зоны дает результаты - представитель ЕК

Цель введения систематического контроля на внешних границах Шенгенской зоны в апреле нынешнего года - усиление безопасности и лучшая защита граждан, и эта мера приносит свои плоды, заявила официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст.

"Мы должны знать, кто пересекает наши границы. Вот почему Еврокомиссия предложила ввести эти новые меры, а государства-члены очень быстро их утвердили, и теперь они действуют на внешних границах Шенгенского пространства", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, за минувшие пять месяцев уже можно говорить о первых результатах новых мер - число обращений к шенгенской базе данных возросло, и государства-члены ЕС обмениваются большей информацией, чем раньше. По ее мнению, новая система приносит свои плоды.

На вопрос о действующем в пяти странах Шенгена (в Австрии, Германии, Дании, Швеция и Норвегии) временном контроле на внутренних границах, она ответила, что Еврокомиссия следит за тем, чтобы этот контроль был пропорциональным и не превышал реально необходимых мер. Эти страны ежемесячно отчитываются перед Еврокомиссией, и, согласно последним отчетам, контроль ими осуществляется корректно и имеет минимальные последствия для свободы передвижения.

При этом она отметила, что Еврокомиссия сделал очень ясное заявление, когда в мае рекомендовала продление временного контроля максимум на 6 месяцев.

"Нужно, чтобы контроль постепенно отменялся в течение этих шести месяцев", - напомнила пресс-секретарь ЕК, уточнив, что это было последнее продление такого контроля в рамках существующей процедуры.

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Тэги: ЕС, ГРАНИЦЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]