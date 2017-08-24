Контроль на внешних границах Шенгенской зоны дает результаты - представитель ЕК

Цель введения систематического контроля на внешних границах Шенгенской зоны в апреле нынешнего года - усиление безопасности и лучшая защита граждан, и эта мера приносит свои плоды, заявила официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст.

"Мы должны знать, кто пересекает наши границы. Вот почему Еврокомиссия предложила ввести эти новые меры, а государства-члены очень быстро их утвердили, и теперь они действуют на внешних границах Шенгенского пространства", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, за минувшие пять месяцев уже можно говорить о первых результатах новых мер - число обращений к шенгенской базе данных возросло, и государства-члены ЕС обмениваются большей информацией, чем раньше. По ее мнению, новая система приносит свои плоды.

На вопрос о действующем в пяти странах Шенгена (в Австрии, Германии, Дании, Швеция и Норвегии) временном контроле на внутренних границах, она ответила, что Еврокомиссия следит за тем, чтобы этот контроль был пропорциональным и не превышал реально необходимых мер. Эти страны ежемесячно отчитываются перед Еврокомиссией, и, согласно последним отчетам, контроль ими осуществляется корректно и имеет минимальные последствия для свободы передвижения.

При этом она отметила, что Еврокомиссия сделал очень ясное заявление, когда в мае рекомендовала продление временного контроля максимум на 6 месяцев.

"Нужно, чтобы контроль постепенно отменялся в течение этих шести месяцев", - напомнила пресс-секретарь ЕК, уточнив, что это было последнее продление такого контроля в рамках существующей процедуры.