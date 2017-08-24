Реструктуризация внешних обязательств МБА не оказала существенного влияния на ликвидность SOCAR – Moody`s

Реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не оказала существенного влияния на ликвидность компании SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана), говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
«На ликвидность SOCAR не оказала существенного влияния реструктуризация внешних обязательств МБА, на который приходится значительная часть денежных средств SOCAR и который, вероятно, продолжит предоставлять ликвидность компании после завершения реструктуризации», - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что компания SOCAR также хранит значительные денежные средства и депозиты в PASHA Bank и Kapital Bank.
«Moody`s предполагает, что денежные резервы компании будут оставаться полностью доступными, так как они являются одним из основных источников финансирования инвестиций и обслуживания долга компании и служат основой для оценки хорошего профиля ликвидности SOCAR», - говорится в сообщении.
Moody`s отмечает, что Азербайджан последовательно оказывает поддержку SOCAR путем корректировки регулируемых цен, прямых вливаний в капитал, финансирования ключевых инвестиционных проектов и предоставления кредитов через министерство финансов.
«Линия между Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР), государственным бюджетом и SOCAR размыта. SOCAR передает доходы от продажи прибыльной нефти в ГНФАР (ежегодные трансферты составляют около 8-9 млрд манатов) и получает переводы из ГНФАР для капитальных расходов и заимствования из министерства финансов. В течение 2016 года правительство Азербайджана вложило в уставный капитал SOCAR 921 млн манатов, что компенсировало вливания компании в уставный капитал Южно-кавказского газопровода и Южного газового коридора в тот период. По состоянию на конец июня 2017 года, объем задолженности компании перед министерством финансов составляла около 900 млн манатаов. Такие взаимосвязи между государством и SOCAR подчеркивают стратегическое значение компании для Азербайджана как крупнейшего работодателя, налогоплательщика и экспортера», - сказано в сообщении.
МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд. Большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля, Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля, Насиминский районный суд города Баку утвердил план 17 августа.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Ахундов
Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК
Президент Алиев считает успех «Карабаха» победой государства и азербайджанской молодежи
МИД Армении не видит ничего нового в заявлениях американского посредника по Карабаху
Трамп опубликовал коллаж, доказывающий, что он затмил Обаму
McDonald`s обещает снизить содержание антибиотиков в курятине по всему миру с 2018 г
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов футбольному клубу «Карабах»
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Еврокомиссия изучит аргументы Польши по теме мигрантов, но не будет останавливать процедуру о нарушении Варшавой законодательства ЕС
Ежегодные военные учения проходят близ горы Фудзи в Японии
Правящая в Анголе партия МПЛА не сомневается в своей победе на выборах
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»