Реструктуризация внешних обязательств МБА не оказала существенного влияния на ликвидность SOCAR – Moody`s

Реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не оказала существенного влияния на ликвидность компании SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана), говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

«На ликвидность SOCAR не оказала существенного влияния реструктуризация внешних обязательств МБА, на который приходится значительная часть денежных средств SOCAR и который, вероятно, продолжит предоставлять ликвидность компании после завершения реструктуризации», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что компания SOCAR также хранит значительные денежные средства и депозиты в PASHA Bank и Kapital Bank.

«Moody`s предполагает, что денежные резервы компании будут оставаться полностью доступными, так как они являются одним из основных источников финансирования инвестиций и обслуживания долга компании и служат основой для оценки хорошего профиля ликвидности SOCAR», - говорится в сообщении.

Moody`s отмечает, что Азербайджан последовательно оказывает поддержку SOCAR путем корректировки регулируемых цен, прямых вливаний в капитал, финансирования ключевых инвестиционных проектов и предоставления кредитов через министерство финансов.

«Линия между Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР), государственным бюджетом и SOCAR размыта. SOCAR передает доходы от продажи прибыльной нефти в ГНФАР (ежегодные трансферты составляют около 8-9 млрд манатов) и получает переводы из ГНФАР для капитальных расходов и заимствования из министерства финансов. В течение 2016 года правительство Азербайджана вложило в уставный капитал SOCAR 921 млн манатов, что компенсировало вливания компании в уставный капитал Южно-кавказского газопровода и Южного газового коридора в тот период. По состоянию на конец июня 2017 года, объем задолженности компании перед министерством финансов составляла около 900 млн манатаов. Такие взаимосвязи между государством и SOCAR подчеркивают стратегическое значение компании для Азербайджана как крупнейшего работодателя, налогоплательщика и экспортера», - сказано в сообщении.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд. Большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля, Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля, Насиминский районный суд города Баку утвердил план 17 августа.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов