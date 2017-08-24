20 иракских моряков найдены мертвыми после столкновения двух судов в Персидском заливе

Не менее 20 иракских моряков погибли в результате столкновения судна под флагом Ирака и иностранной лодкой, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление иракского министерства транспорта.
Сообщается, что судно "аль-Мисбар" столкнулось с другим морским транспортным средством в Персидском заливе близ берегов Ирака и Кувейта.
После инцидента иракские власти распорядились задержать иностранное судно, отмечают издания.
Ранее сообщалось о том, что были найдены тела четырех моряков, восьмерых удалось спасти.
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