20 иракских моряков найдены мертвыми после столкновения двух судов в Персидском заливе

Не менее 20 иракских моряков погибли в результате столкновения судна под флагом Ирака и иностранной лодкой, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление иракского министерства транспорта.

Сообщается, что судно "аль-Мисбар" столкнулось с другим морским транспортным средством в Персидском заливе близ берегов Ирака и Кувейта.

После инцидента иракские власти распорядились задержать иностранное судно, отмечают издания.

Ранее сообщалось о том, что были найдены тела четырех моряков, восьмерых удалось спасти.