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Дальнее зарубежье 24.08.2017 16:26

20 иракских моряков найдены мертвыми после столкновения двух судов в Персидском заливе

Не менее 20 иракских моряков погибли в результате столкновения судна под флагом Ирака и иностранной лодкой, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление иракского министерства транспорта.

Сообщается, что судно "аль-Мисбар" столкнулось с другим морским транспортным средством в Персидском заливе близ берегов Ирака и Кувейта.

После инцидента иракские власти распорядились задержать иностранное судно, отмечают издания.

Ранее сообщалось о том, что были найдены тела четырех моряков, восьмерых удалось спасти.

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Тэги: ИРАК, ЗАЛИВ, МОРЯКИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]