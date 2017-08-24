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Дальнее зарубежье 24.08.2017 18:28

Ежегодные военные учения проходят близ горы Фудзи в Японии

Силы самообороны Японии начали ежегодные учения возле горы Фудзи на фоне роста напряженности в регионе, сообщают в четверг местные СМИ.

"Существуют различные проблемы безопасности и факторы, такие как попытки Китая изменить статус спорных островов в районах Восточного и Южно-Китайского морей, разработка Северной Кореей баллистических ракет и ядерного оружия и усиление присутствия Российской Федерации на Дальнем Востоке", - заявил генерал сухопутных сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки, комментируя обстановку, в которой проводятся учения.

Маневры продлятся три дня. В них примут участие более 2 тыс. военнослужащих. Около сотни единиц наземной и воздушной военной техники были развернуты на тренировочных площадках близ самой высокой точки Японии, - примерно в 80 км к западу от Токио.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ГОРА, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]