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Дальнее зарубежье 24.08.2017 18:18

Правящая в Анголе партия МПЛА не сомневается в своей победе на выборах

Правящая в Анголе партия Народное движение за освобождение Анголы - Партия труда (МПЛА) уверена в своей победе на всеобщих выборах, которые состоялись накануне, сообщает в четверг португальская газета "Публику".

"Уверенность в победе МПЛА растет в численных величинах, и мы полагаем, что в ближайшие часы мы сможем объявить цифры, которые ждут граждане", - заявил секретарь Политбюро партии Жоау Мартинш.

Он добавил, что теперь члены партии "должны терпеливо ожидать результатов, которые будут обнародованы компетентным ведомством".

По данным ЦИК Анголы, три провинции в стране не проголосовали накануне из-за погодных условий и крушения вертолета, транспортировавшего избирательную документацию. Как ожидается, они проголосуют 26 августа. Там должны были установить 15 избирательных участков.

Предварительные результаты выборов, не учитывающие эти три провинции, будут объявлены позднее в четверг.

В случае, если надежды партии оправдаются, ее представители получат большинство мест в парламенте, а президентом в таком случае станет нынешний министр оборону Жоау Лоуренсу.

Первые за последние 30 лет выборы в Анголе состоялись накануне. До этого страну с 1979 года возглавлял Жозе Эдуарду душ Сантуш. Наряду с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Мбасого, который также занимает пост президента 38 лет, Ж.Э.душ Сантуш входит в тройку лидеров по продолжительности президентского срока в странах Африки.

Кроме него в этом списке также находится президент Зимбабве Роберт Мугабе, являющийся главой государства уже 37 лет.

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Тэги: АНГОЛА, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]