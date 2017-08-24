Правящая в Анголе партия МПЛА не сомневается в своей победе на выборах

Правящая в Анголе партия Народное движение за освобождение Анголы - Партия труда (МПЛА) уверена в своей победе на всеобщих выборах, которые состоялись накануне, сообщает в четверг португальская газета "Публику".
"Уверенность в победе МПЛА растет в численных величинах, и мы полагаем, что в ближайшие часы мы сможем объявить цифры, которые ждут граждане", - заявил секретарь Политбюро партии Жоау Мартинш.
Он добавил, что теперь члены партии "должны терпеливо ожидать результатов, которые будут обнародованы компетентным ведомством".
По данным ЦИК Анголы, три провинции в стране не проголосовали накануне из-за погодных условий и крушения вертолета, транспортировавшего избирательную документацию. Как ожидается, они проголосуют 26 августа. Там должны были установить 15 избирательных участков.
Предварительные результаты выборов, не учитывающие эти три провинции, будут объявлены позднее в четверг.
В случае, если надежды партии оправдаются, ее представители получат большинство мест в парламенте, а президентом в таком случае станет нынешний министр оборону Жоау Лоуренсу.
Первые за последние 30 лет выборы в Анголе состоялись накануне. До этого страну с 1979 года возглавлял Жозе Эдуарду душ Сантуш. Наряду с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Мбасого, который также занимает пост президента 38 лет, Ж.Э.душ Сантуш входит в тройку лидеров по продолжительности президентского срока в странах Африки.
Кроме него в этом списке также находится президент Зимбабве Роберт Мугабе, являющийся главой государства уже 37 лет.
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