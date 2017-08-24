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ТЭК 24.08.2017 16:32

Азнефть в январе-июле добыла около 3,6 млн тонн нефти и около 3 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-июле 2017 года добыло 3 млн 595,5 тыс. тонн нефти и 2,99 млрд кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.

Как сообщалось, "Азнефть" в январе-июле 2016 года добыло 3 млн 663,9 тыс. тонн нефти, и 3,3 млрд кубометров. Таким образом, за отчетный период текущего года Азнефть сократило добычу нефти на 1,9%, газа - на 9,4%.

С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 39 новых скважин, в результате дополнительно добыто 48 тыс. тонн нефти.

Из бездействующего фонда в действующий в январе-июле 2017 года возвращены 62 скважины и дополнительно добыто 26,8 тыс. тонн нефти.

Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-июле текущего года проведено 377 геологических мероприятия для увеличения добычи нефти, в результате дополнительно добыто 135,6 тыс. тонн нефти.

В рамках проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно добыто 31 тыс. тонн нефти.

Как сообщалось, в 2017 году «Азнефть» планирует добыть 6,3 млн тонн нефти и 5,55 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗНЕФТЬ, НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]