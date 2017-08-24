Азнефть в январе-июле добыла около 3,6 млн тонн нефти и около 3 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-июле 2017 года добыло 3 млн 595,5 тыс. тонн нефти и 2,99 млрд кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.
Как сообщалось, "Азнефть" в январе-июле 2016 года добыло 3 млн 663,9 тыс. тонн нефти, и 3,3 млрд кубометров. Таким образом, за отчетный период текущего года Азнефть сократило добычу нефти на 1,9%, газа - на 9,4%.
С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 39 новых скважин, в результате дополнительно добыто 48 тыс. тонн нефти.
Из бездействующего фонда в действующий в январе-июле 2017 года возвращены 62 скважины и дополнительно добыто 26,8 тыс. тонн нефти.
Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-июле текущего года проведено 377 геологических мероприятия для увеличения добычи нефти, в результате дополнительно добыто 135,6 тыс. тонн нефти.
В рамках проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно добыто 31 тыс. тонн нефти.
Как сообщалось, в 2017 году «Азнефть» планирует добыть 6,3 млн тонн нефти и 5,55 млрд кубометров газа.
Н.Аббасова
Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК
Президент Алиев считает успех «Карабаха» победой государства и азербайджанской молодежи
МИД Армении не видит ничего нового в заявлениях американского посредника по Карабаху
Трамп опубликовал коллаж, доказывающий, что он затмил Обаму
McDonald`s обещает снизить содержание антибиотиков в курятине по всему миру с 2018 г
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов футбольному клубу «Карабах»
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Еврокомиссия изучит аргументы Польши по теме мигрантов, но не будет останавливать процедуру о нарушении Варшавой законодательства ЕС
Ежегодные военные учения проходят близ горы Фудзи в Японии
Правящая в Анголе партия МПЛА не сомневается в своей победе на выборах
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»