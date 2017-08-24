Общее собрание акционеров VTB Bank (Azerbaijan) пройдет 21 сентября

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" пройдет 21 сентября, отмечается в сообщении банка.

"Внеочередное общее собрание акционеров банка пройдет 21 сентября", - говорится в сообщении.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

При этом ВТБ объявил, что выкупит у AtaHolding долю в банке, что позволит группе консолидировать 100% акций "VTB Bank (Azerbaijan)". Набсовет ВТБ 24 посчитал целесообразным приобрести 124 млн 496 тыс. обыкновенных акций азербайджанского банка (49% уставного капитала) у AtaHolding по цене $0,252184550427213 за одну акцию. Таким образом, за этот пакет российский банк заплатит порядка $31,4 млн.

А.Ахундов