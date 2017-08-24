Еврокомиссия изучит аргументы Польши по теме мигрантов, но не будет останавливать процедуру о нарушении Варшавой законодательства ЕС

Европейская комиссия не собирается прекращать процедуру в отношении Польши о нарушении законодательства ЕС в связи с нежеланием Варшавы выполнять свою часть обязательств по расселению в стране беженцев, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.
"Всем государствам-членам надлежит выполнять решения, которые ими же были приняты", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Так он ответил на просьбу прокомментировать реакцию Еврокомиссии на письмо польского правительства, запросившего подробностей по этой юридической процедуре и предложившего ее приостановить.
По словам представителя ЕК, следующий этап - изучение письма польских властей.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Еврокомиссия рассматривать возможность прекращения процедуры, А.Винтерштейн заявил, что "такую возможность можно рассматривать, если дать сослагательный, очень дипломатичный ответ".
На предложение отбросить дипломатию и подтвердить, что Еврокомиссия не откажется от процедуры, пресс-секретарь ответил: "Действительно, нет".
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