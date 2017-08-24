В итальянском Аматриче почтили память жертв прошлогоднего землетрясения

В итальянском городе Аматриче вспоминают жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в прошлом году, пишет в четверг газета "Репубблика".
Городские часы в Аматриче пробили 249 раз - именно столько человек погибло в результате трагедии в этом городе, а также в коммуне Аккумоли.
Помимо этого, в городе прошел марш, в ходе которого участники прошли, держа в руках свечи и зачитав биографии каждого из погибших. Маршрут демонстрации пролегал через те улицы, которые в наибольшей степени пострадали от землетрясения.
В рамках мероприятия мэр Аматриче Серджо Пироцци открыл монумент под названием "Фиделис Аматрикс", возведенный в память о жертвах трагедии.
24 августа 2016 года в центральной Италии произошло сильнейшее землетрясение, которое стало самым разрушительным в стране с 1980 года.
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