В итальянском Аматриче почтили память жертв прошлогоднего землетрясения

В итальянском городе Аматриче вспоминают жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в прошлом году, пишет в четверг газета "Репубблика".

Городские часы в Аматриче пробили 249 раз - именно столько человек погибло в результате трагедии в этом городе, а также в коммуне Аккумоли.

Помимо этого, в городе прошел марш, в ходе которого участники прошли, держа в руках свечи и зачитав биографии каждого из погибших. Маршрут демонстрации пролегал через те улицы, которые в наибольшей степени пострадали от землетрясения.

В рамках мероприятия мэр Аматриче Серджо Пироцци открыл монумент под названием "Фиделис Аматрикс", возведенный в память о жертвах трагедии.

24 августа 2016 года в центральной Италии произошло сильнейшее землетрясение, которое стало самым разрушительным в стране с 1980 года.