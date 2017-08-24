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Дальнее зарубежье 24.08.2017 19:01

В итальянском Аматриче почтили память жертв прошлогоднего землетрясения

В итальянском городе Аматриче вспоминают жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в прошлом году, пишет в четверг газета "Репубблика".

Городские часы в Аматриче пробили 249 раз - именно столько человек погибло в результате трагедии в этом городе, а также в коммуне Аккумоли.

Помимо этого, в городе прошел марш, в ходе которого участники прошли, держа в руках свечи и зачитав биографии каждого из погибших. Маршрут демонстрации пролегал через те улицы, которые в наибольшей степени пострадали от землетрясения.

В рамках мероприятия мэр Аматриче Серджо Пироцци открыл монумент под названием "Фиделис Аматрикс", возведенный в память о жертвах трагедии.

24 августа 2016 года в центральной Италии произошло сильнейшее землетрясение, которое стало самым разрушительным в стране с 1980 года.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]