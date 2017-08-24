ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) остановило на капитальный ремонт буксирно-снабженческого судна "Андога", говорится в сообщении пароходства.
Ремонт судна осуществлялся на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".
"Объем работ включает ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, трубопроводных систем и электрического оборудования. Также ремонтные работы ведутся в жилых каютах, санитарных узлах и столовой", - говорится в сообщении.
На судне также планируется установить новые модели дизель-генераторов, отремонтировать подводную часть корпуса, движительно-рулевого комплекса, протекторных установок, очистить и покрасить надводную и подводную части корпуса судна.
Буксиры-снабженцы играют значительную роль в проектах обеспечения морских нефтегазовых месторождений.
В целом, на балансе Каспар имеется 22 буксирно-снабженческих судов.
Судно «Андога» было построено в 1984 году. Его длину составляет 67,7 метров, ширина – 13,8 метров.
Н.Аббасова
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