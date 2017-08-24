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Транспорт и связь 24.08.2017 17:03

Каспар остановил на ремонт буксирно-снабженческое судно "Андога"

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) остановило на капитальный ремонт буксирно-снабженческого судна "Андога", говорится в сообщении пароходства.

Ремонт судна осуществлялся на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

"Объем работ включает ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, трубопроводных систем и электрического оборудования. Также ремонтные работы ведутся в жилых каютах, санитарных узлах и столовой", - говорится в сообщении.

На судне также планируется установить новые модели дизель-генераторов, отремонтировать подводную часть корпуса, движительно-рулевого комплекса, протекторных установок, очистить и покрасить надводную и подводную части корпуса судна.

Буксиры-снабженцы играют значительную роль в проектах обеспечения морских нефтегазовых месторождений.

В целом, на балансе Каспар имеется 22 буксирно-снабженческих судов.

Судно «Андога» было построено в 1984 году. Его длину составляет 67,7 метров, ширина – 13,8 метров.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, СУДНО, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]