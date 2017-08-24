Трамп опубликовал коллаж, доказывающий, что он затмил Обаму

Президент США Дональд Трамп опубликовал в четверг в "Твиттере" коллаж, показывающий, каким образом ему удалось в буквальном смысле затмить своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму.
Д.Трамп сделал "ретвит" сообщения одного из своих сторонников. Речь идет о серии из четырех коллажей. На трех первых фото на заднем плане виден черно-белый снимок Б.Обамы. Он выглядит задумчивым, глаза почти закрыты. На переднем же плане - цветное изображение улыбающегося Д.Трампа. При этом на первом снимке сбоку видна лишь часть лица нынешнего президента, а на последующих - Д.Трамп постепенно смещается к центру и в итоге, на последнем кадре - полностью заслоняет предшественника, которого не видно вообще.
Подпись под этим коллажем - "Лучшее затмение в истории".
Таким образом создатель коллажа обыграл тему прошедшего несколькими днями ранее первого за 99 лет полного солнечного затмения, которое можно было наблюдать от Западного до Восточного побережья США.
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