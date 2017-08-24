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Это интересно 24.08.2017 17:17

Трамп опубликовал коллаж, доказывающий, что он затмил Обаму

Президент США Дональд Трамп опубликовал в четверг в "Твиттере" коллаж, показывающий, каким образом ему удалось в буквальном смысле затмить своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму.

Д.Трамп сделал "ретвит" сообщения одного из своих сторонников. Речь идет о серии из четырех коллажей. На трех первых фото на заднем плане виден черно-белый снимок Б.Обамы. Он выглядит задумчивым, глаза почти закрыты. На переднем же плане - цветное изображение улыбающегося Д.Трампа. При этом на первом снимке сбоку видна лишь часть лица нынешнего президента, а на последующих - Д.Трамп постепенно смещается к центру и в итоге, на последнем кадре - полностью заслоняет предшественника, которого не видно вообще.

Подпись под этим коллажем - "Лучшее затмение в истории".

Таким образом создатель коллажа обыграл тему прошедшего несколькими днями ранее первого за 99 лет полного солнечного затмения, которое можно было наблюдать от Западного до Восточного побережья США.

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Тэги: США, ТРАМП, ОБАМА, ЗАТМЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]