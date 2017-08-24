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Дальнее зарубежье 24.08.2017 19:14

Боевики ИГ окружены в иракском городе Талль-Афар - представитель антитеррористической коалиции

Иракские правительственные силы полностью блокировали террористов группировки ИГ в городе Талль-Афар на западе Ирака, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя международной коалиции против ИГ Райана Диллона.

Террористы отрезаны от внешних источников снабжения и оказались на грани еще одного поражения, сказал он.

В свою очередь бригадный генерал армии Ирака Яхья Расул отметил, что в Талль-Афаре действуют еще примерно 2 тыс. террористов, и большая их часть не иракского происхождения.

Генерал добавил, что в городе также остаются около 10 тыс. гражданских лиц, и иракские власти создали коридоры безопасности для вывода мирного населения с территорий под контролем ИГ.

Операция по освобождению Талль-Афара началась ранее в августе.

Этот город длительное время считался стратегически важным пунктом, так как через него проходила линия снабжения террористов, находившихся в Сирии. Кроме того, Талль-Афар - последний удерживаемый ИГ крупный населенный пункт на севере Ирака.

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Тэги: ИРАК, ГОРОД, ИГ, ОКРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]