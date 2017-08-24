Боевики ИГ окружены в иракском городе Талль-Афар - представитель антитеррористической коалиции

Иракские правительственные силы полностью блокировали террористов группировки ИГ в городе Талль-Афар на западе Ирака, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя международной коалиции против ИГ Райана Диллона.
Террористы отрезаны от внешних источников снабжения и оказались на грани еще одного поражения, сказал он.
В свою очередь бригадный генерал армии Ирака Яхья Расул отметил, что в Талль-Афаре действуют еще примерно 2 тыс. террористов, и большая их часть не иракского происхождения.
Генерал добавил, что в городе также остаются около 10 тыс. гражданских лиц, и иракские власти создали коридоры безопасности для вывода мирного населения с территорий под контролем ИГ.
Операция по освобождению Талль-Афара началась ранее в августе.
Этот город длительное время считался стратегически важным пунктом, так как через него проходила линия снабжения террористов, находившихся в Сирии. Кроме того, Талль-Афар - последний удерживаемый ИГ крупный населенный пункт на севере Ирака.
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