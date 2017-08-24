Трамп заявляет, что бывший глава Нацразведки США Клэппер для него не авторитет

Президент США Дональд Трамп считает, что у бывшего главы Национальной разведки США Джеймса Клэппера не та репутация, чтобы выслушивать от него критику.
"Джеймс Клэппер, который, как хорошо всем известно, был пойман на лживых показаниях в Конгрессе, теперь авторитет для Дональда Трампа. А покажет ли он вам свое красивое письмо, адресованное мне?" - написал Д.Трамп в четверг на своей странице в "Твиттере".
Накануне Дж.Клэппер в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн подверг сомнению руководящие качества президента.
"Если в припадке раздражения он решит что-то сделать с Ким Чен Ыном, его практически никто не сможет остановить. Вся система организована таким образом, чтобы обеспечить мгновенный ответ в случае необходимости. Контроля над выбором ядерного варианта почти нет, и это очень беспокоит", - сказал Дж.Клэппер.
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