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Дальнее зарубежье 24.08.2017 19:30

Трамп заявляет, что бывший глава Нацразведки США Клэппер для него не авторитет

Президент США Дональд Трамп считает, что у бывшего главы Национальной разведки США Джеймса Клэппера не та репутация, чтобы выслушивать от него критику.

"Джеймс Клэппер, который, как хорошо всем известно, был пойман на лживых показаниях в Конгрессе, теперь авторитет для Дональда Трампа. А покажет ли он вам свое красивое письмо, адресованное мне?" - написал Д.Трамп в четверг на своей странице в "Твиттере".

Накануне Дж.Клэппер в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн подверг сомнению руководящие качества президента.

"Если в припадке раздражения он решит что-то сделать с Ким Чен Ыном, его практически никто не сможет остановить. Вся система организована таким образом, чтобы обеспечить мгновенный ответ в случае необходимости. Контроля над выбором ядерного варианта почти нет, и это очень беспокоит", - сказал Дж.Клэппер.

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Тэги: США, ТРАМП, КЛЭППЕР, ПОЛЕМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]