Сирийская армия окружила анклав ИГ в провинции Хомс в центральной части страны - СМИ

Армия Сирии завершила окружение крупного анклава группировки ИГ в провинции Хомс в центральной части Сирии, сообщает в четверг сайт арабского издания "Аль-Масдар".

По данным издания, террористы блокированы на территории примерно в 2 тыс. кв км.

В ходе операции солдаты дивизии специального назначения сирийской армии "Силы Тигра" встретились с другими армейскими подразделениями севернее города Эc-Сухне и сомкнули кольцо окружения.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что город Эc-Сухне был освобожден от боевиков ИГ ранее в августе. Эc-Сухне являлся самым крупным населенным пунктом, который удерживался террористами в провинции Хомс.