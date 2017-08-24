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Дальнее зарубежье 24.08.2017 19:49

Сирийская армия окружила анклав ИГ в провинции Хомс в центральной части страны - СМИ

Армия Сирии завершила окружение крупного анклава группировки ИГ в провинции Хомс в центральной части Сирии, сообщает в четверг сайт арабского издания "Аль-Масдар".

По данным издания, террористы блокированы на территории примерно в 2 тыс. кв км.

В ходе операции солдаты дивизии специального назначения сирийской армии "Силы Тигра" встретились с другими армейскими подразделениями севернее города Эc-Сухне и сомкнули кольцо окружения.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что город Эc-Сухне был освобожден от боевиков ИГ ранее в августе. Эc-Сухне являлся самым крупным населенным пунктом, который удерживался террористами в провинции Хомс.

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Тэги: СИРИЯ, ХОМС, ИГ, ОКРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]