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Внешняя политика 24.08.2017 18:24

Президент Алиев считает успех «Карабаха» победой государства и азербайджанской молодежи

Успешное выступление футбольного клуба «Карабах» - это не просто спортивное достижение, а победа государства и молодежи Азербайджана, считает президент Ильхам Алиев.

«Эта историческая победа важна тем, что ее завоевала дорогая и родная для всех нас команда «Карабах», которая представляет находящийся под оккупацией город Агдам. Поэтому эта победа имеет большое значение. Это не просто спортивная победа, это победа нашего государства, победа молодежи Азербайджана», - заявил И.Алиев в четверг на встрече с футболистами и руководством клуба.

Глава государства сравнил победу «Карабаха» с успешной контроперацией, проведенной азербайджанскими военнослужащими в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта.

«Мы побеждаем и на поле боя, и на спортивных аренах. В апреле 2016 года азербайджанские военнослужащие, проявив доблесть, освободили часть наших территорий из-под оккупации. На этих территориях сегодня кипит жизнь, жители вернулись к своему крову. На этих территориях сегодня развевается азербайджанский флаг. Вы же подняли азербайджанский флаг в сфере футбола и азербайджанская команда, в частности, команда, выступающая под именем «Карабах», сегодня среди сильнейших команд Европы»,- подчеркнул он.

Футболисты агдамского «Карабаха» накануне вышли в групповой этап Лиги чемпионов, одолев по итогам двух матчей датский «Копенгаген».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ФУТБОЛ, МНЕНИЕ


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