Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской межправкомссии по экономическому сотрудничеству, сообщает сайт главы государства.
Председателем комиссии с азербайджанской стороны назначен премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде. Пост зампреда занял министр экономики Шахин Мустафаев.
В состав комиссии также вошли главы министерств и государственных структур.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.
Ф.Исазаде
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