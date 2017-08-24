Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0075 RUR   0.0288 GBR   2.175 TRY   0.4887

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 23° 32° 26 Авг 21° 29° 27 Авг 21° 30°

Внешняя политика 24.08.2017 18:27

Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской межправкомссии по экономическому сотрудничеству, сообщает сайт главы государства.

Председателем комиссии с азербайджанской стороны назначен премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде. Пост зампреда занял министр экономики Шахин Мустафаев.

В состав комиссии также вошли главы министерств и государственных структур.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ, МПК, СОСТАВ


Похожие новости


Бурджанадзе планирует побороться за пост президента Грузии Грузинский президент помиловал 170 заключенных Грузинский лидер считает ситуацию вокруг принятия новой Конституции тупиковой Без всеобщего согласия нельзя принимать новую Конституцию - президент Грузии Польский лидер обсудит в Тбилиси интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО Грузия должна согласовать упразднение Совета нацбезопасности с западными партнерами, считает президент

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]