Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской межправкомссии по экономическому сотрудничеству, сообщает сайт главы государства.

Председателем комиссии с азербайджанской стороны назначен премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде. Пост зампреда занял министр экономики Шахин Мустафаев.

В состав комиссии также вошли главы министерств и государственных структур.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде