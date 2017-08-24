В Риме произошли столкновения африканских иммигрантов с полицией

На одной из площадей Рима в четверг произошли столкновения иммигрантов, в основном из Эфиопии и Эретрии, с представителями сил правопорядка, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ходе столкновений иммигранты бросали в полицейских камни, бутылки и газовые баллоны. В свою очередь стражи правопорядка использовали против них водяные пушки.

Согласно данным полиции, по меньшей мере, два человека задержаны, 13 человек получили ранения.

Ранее на этой неделе власти Рима провели операцию по зачистке одного городских домов от около 800 иммигрантов, которые с 2013 года незаконно в нем проживали.

Группы правозащитников раскритиковали такие действия властей, однако в римской полиции заявили, что операция была необходима, так как захватившие здание иммигранты отказались создать там условия, которые соответствовали бы законодательству. Римские власти также заявили, что подобные операции являются необходимой мерой безопасности в рамках борьбы с терроризмом.